Neue Bahnstrecke von Dresden nach Prag: Reisezeit halbieren

02.03.2020, 13:07 Uhr | dpa

Prag soll nach den Plänen der Deutschen Bahn in Zukunft schneller von Berlin und Dresden aus erreichbar sein. Dazu ist eine Verbindung abseits des Elbtals mit einem 26 Kilometer langen Grenztunnel geplant. Am Montag unterzeichneten Vertreter Tschechiens und Deutschlands dazu in Dresden eine gemeinsame Erklärung. Beide Länder würden so enger zusammenrücken, erklärte Bahn-Chef Ronald Pofalla. Zugleich werde das stark beanspruchte Elbtal entlastet. Derzeit werden verschiedene Streckenführungen für das Projekt begutachtet. Experten gehen davon aus, dass die Strecke frühestens Ende der 2030er Jahre fertiggestellt werden könnte.