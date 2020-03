Wiesbaden

Behörden in Hessen klären weitere Corona-Verdachtsfälle ab

02.03.2020, 13:49 Uhr | dpa

Nach zehn bestätigten Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus klären die Behörden in Hessen weitere Verdachtsfälle ab. Wie eine Sprecherin des zuständigen Sozialministeriums am Montagmittag in Wiesbaden sagte, wurden dabei zunächst keine weiteren Sars-CoV-2-Infektionen nachgewiesen. In den Virologischen Instituten in Frankfurt und Marburg können nach Angaben der jeweiligen Universitäten derzeit täglich insgesamt 200 Proben auf das neuartige Virus getestet werden. Wie viele Tests bislang tatsächlich durgeführt wurden, ist jedoch unklar. Konkrete Angaben dazu gab es weder vom Ministerium noch von den Universitäten.