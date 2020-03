Magdeburg

Willingmann warnt vor Sparen bei Firmenansiedlungen

02.03.2020, 14:27 Uhr | dpa

Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt Armin Willingmann (SPD), Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, steht am Rednerpult. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Im Endspurt der laufenden Haushaltsverhandlungen hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann davor gewarnt, künftige Firmenansiedlungen zu gefährden. Die Mittel für den wichtigsten Investitionstopf seien schon gekürzt worden, sagte der SPD-Politiker am Montag. Bei weiteren Einsparungen bestehe die Gefahr, dass Sachsen-Anhalt im Wettbewerb mit anderen Bundesländern um Ansiedlungen den Kürzeren ziehe.

Zuletzt konnte das Land etwa die Ansiedlung des Europa-Sitzes des US-chinesischen Batteriezellen-Herstellers Farasis in Bitterfeld-Wolfen verkünden. Auch ein Presswerk des Autoherstellers Porsche in Halle oder eine moderne Papierfabrik der Progroup in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) werden vom Land gefördert.

Geplant ist, dass Sachsen-Anhalt Ende März seinen Doppelhaushalt für das laufende und das nächste Jahr verabschiedet. Er hat ein Volumen von mehr als 24 Milliarden Euro. Derzeit laufen die letzten Verhandlungen. Dabei wurden die Gelder für die Investitionsförderung im Bund-Länder-Topf namens GRW laut Willingmann von maximal möglichen 166,5 Millionen auf 123,1 Millionen Euro gekürzt. Wegen 21 Millionen Euro weniger Landesmitteln fehlt ebenso viel Geld vom Bund.

"Das ist das Ende der Fahnenstange", sagte Willingmann. Zugesagte Förderungen für Farasis oder Porsche seien nicht in Gefahr. Bei einer Kürzung der Mittel könnte das Land aber Zusagen bei neuen Interessenten womöglich nicht mehr treffen. In den vergangenen Jahren seien die GRW-Mittel immer abgeflossen, hieß es vom Ministerium. Voriges Jahr seien knapp 90 Vorhaben mit 45,4 Millionen Euro unterstützt worden. Pro Fördereuro seien Investitionen von 7,3 Euro angestoßen worden.