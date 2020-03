Schutzausrüstung der Berliner Polizei gegen Infektionen

02.03.2020, 15:10 Uhr | dpa

Berliner Polizisten sind zum Schutz gegen Krankheitserreger oder Chemikalien grundsätzlich mit einem Ausrüstungspaket ausgestattet. Enthalten sind darin: Schutzbrille, eine professionelle FFP3-Mundschutzmaske, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Dieses Paket sollten jeder Streifenpolizist und die Mitglieder der Bereitschaftseinheiten und Spezialeinsatzkommandos im Dienst bei sich im Streifenwagen oder im Mannschaftswagen haben.

Die Polizei wies in der aktuellen Situation darauf hin, dass der Coronavirus nichts an dieser üblichen Ausstattung ändere. Im Dienst seien Polizisten immer wieder mit Menschen, die Träger von Krankheitserregern seien, konfrontiert. So sind zum Beispiel in der Drogenszene bestimmte Krankheiten wie Hepatitis verbreitet.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte vor einer Woche kritisiert: "Es verfügen nicht alle über die persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Masken (FFP3), Nitril-Handschuhen, Händedesinfektionsmittel sowie Augenschutzbrille, die ab 2014 verteilt wurde und in Teilen schon sein Verfallsdatum erreicht hat."