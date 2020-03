Schonach im Schwarzwald

Zu warm, zu wenig Schnee: Kombinierer-Saisonfinale abgesagt

02.03.2020, 16:40 Uhr | dpa

Das Saisonfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach am 14. und 15. März ist abgesagt worden. Dies teilte der Weltverband Fis am Montag mit. Grund sind zu warme Temperaturen und zu wenig Schnee, wie es in der Erklärung hieß. Über einen möglichen Ersatzort wolle die Fis noch informieren. Nach aktuellem Stand steht damit nur noch ein Einzel in Oslo am kommenden Samstag auf dem Programm. Schon in der vergangenen Saison war das Finale in Schonach inmitten grüner Landschaften und eines Graupelschauers ausgetragen worden. Trotzdem wurden im Saisonkalender erneut keine Veränderungen vorgenommen.