Eisenach

Erstes Hybridauto von Opel rollt in Eisenach vom Band

02.03.2020, 17:35 Uhr | dpa

Der Autobauer Opel hat in Eisenach die Produktion einer Hybrid-Variante des Stadtgeländewagens Grandland gestartet. Das Fahrzeug rolle seit Montag in dem Thüringer Werk vom Band, teilte ein Opel-Sprecher auf Anfrage mit. Es ist nach Unternehmensangaben das erste Hybridauto, das Opel in Deutschland baut. Der SUV Grandland wird seit vergangenem August in dem Thüringer Autowerk gebaut, gleichzeitig aber auch im französischen Sochaux.

Das Auto erfreut sich nach Opel-Angaben einer guten Nachfrage. Im vergangenen Jahr seien die Verkäufe um 29 Prozent gestiegen. Im Januar sei ein Zuwachs von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verbucht worden. "Daher sind wir froh, die Flexibilität mit zwei Werken zu haben", sagte der Unternehmenssprecher. Es sei vorgesehen, dass die Stückzahlen vor allem in Eisenach hochgefahren würden.

Das Werk in Eisenach, das knapp 1400 Mitarbeiter hat, läuft aktuell im Zwei-Schicht-Betrieb. Es war im vergangenen Jahr vom langjährigen Kleinwagen-Werk mit den Modellen Corsa und Adam auf den Grandland umgestellt worden. Damit verbunden war auch ein Abbau von Arbeitsplätzen, der ohne Kündigungen vorgenommen wurde.