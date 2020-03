Rudolstadt

Rechnungshof legt Jahresbericht zu Kommunalfinanzen vor

03.03.2020, 01:49 Uhr | dpa

Thüringens Rechnungshof gibt Einblick, wie die Kommunen mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Die Rechnungsprüfer legen dazu am Dienstag (11.00 Uhr) ihren Jahresbericht in Rudolstadt vor. Sie schauen regelmäßig in die Bücher von Städten, Gemeinden und Kreisen. Bei der Kommunalprüfung geht es nicht nur darum, ob öffentliche Gelder möglicherweise verschwendet wurden, sondern auch um die Effizienz der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. In die Kassen der Kommunen fließen in Thüringen jährlich knapp sechs Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um Steuereinnahmen, aber auch Zahlungen des Landes.