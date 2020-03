Hof

Bayern und Sachsen kooperieren enger

03.03.2020, 03:09 Uhr | dpa

Die Freistaaten Sachsen und Bayern wollen ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren. Bei der gemeinsamen Sitzung (11.00 Uhr) der Landesregierungen am Dienstag im oberfränkischen Hof stehen nach Angaben der Staatskanzlei Kooperationen in den Bereichen Innovation und Forschung sowie Ausbau der Infrastruktur und Extremismusbekämpfung im Vordergrund. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Regierungschefs Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU) samt ihrer Minister und Staatssekretäre in Dresden getroffen. Damals standen unter anderem die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, Mobilitätsfragen und die Digitalisierung im Mittelpunkt der Beratungen.