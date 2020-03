Bad Endorf

Autofahrer kracht bei Bad Endorf gegen Baum

03.03.2020, 07:17 Uhr | dpa

Bad Endorf (dpa/lby) - Ein Mann ist mit seinem Auto bei Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) frontal gegen einen Baum geprallt und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der 44-Jährige wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann geriet am späten Montagabend von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen war er vermutlich am Steuer eingeschlafen, außerdem war er alkoholisiert. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit.