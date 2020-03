Potsdam

Regen am Tag, Glätte in der Nacht

03.03.2020, 07:38 Uhr | dpa

In Berlin und Brandenburg werden die kommenden Tage regnerisch und die Nächte glatt und frostig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Dienstag zeitweise Regen geben, der jedoch ab den Nachmittagsstunden wieder nachlässt. Zudem rechnen die Meteorologen von der Prignitz bis zur Elbe-Elster Region mit einzelne Auflockerungen. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf plus ein bis minus ein Grad, in Bodennähe sogar bis minus vier Grad. Streckenweise kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.

Für den Mittwoch kündigen die Wetterexperten viele Quellwolken und einzelne Schauer an. Gegen Abend soll es dann in Berlin und Brandenburg meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis neun Grad. Die Nacht zu Donnerstag bleibt bei null bis minus zwei Grad, in Bodennähe bei maximal minus fünf Grad niederschlagsfrei. Vorsicht ist jedoch auf den Straßen geboten, denn es besteht eine erhöhte Glättegefahr. Leichten Regen und Höchstwerte um neun Grad erwartet der DWD am Donnerstag. Die Nacht zu Freitag soll erneut frostig und glatt werden.