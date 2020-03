Kalkhorst

Diebe als Monteure: Räder von Radlader verschwunden

03.03.2020, 08:09 Uhr | dpa

Die Polizei in Nordwestmecklenburg sucht nach schweren Baufahrzeug-Rädern. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Wismar sagte, hatten Unbekannte den kompletten Radsatz von einem Radlader abgebaut, der bei Dassow an einer Radwegbaustelle entlang der Bundesstraße 105 stand. Das Baufahrzeug sei dazu am Wochenende aufgebockt, die Räder seien demontiert und vermutlich mit einem größeren Transportfahrzeug weggeschafft worden. Die Firma habe den Diebstahl am Montag gemeldet, aber die Suche sei bisher ohne Erfolg geblieben. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.