Dohna

Apfel-Verteilaktion in Dresden wegen Coronavirus abgesagt

03.03.2020, 10:56 Uhr | dpa

Aus Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Landesverband Sächsisches Obst eine Apfel-Verteilaktion in Dresden abgesagt. Eigentlich sei die Aktion für Samstag (7. März) geplant gewesen, teilte der Verband am Dienstag mit. Obstbauern aus Borthen, Pirna und Dresden wollten auf dem Dresdner Altmarkt für ihre regionalen Produkte werben. Nun solle ein neuer Termin gefunden werden, hieß es. Am Montag war in Sachsen erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 bei einem 67-Jährigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nachgewiesen worden.