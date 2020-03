Pößneck

Coronavirus: Veranstaltungen im Saale-Orla-Kreis abgesagt

03.03.2020, 11:01 Uhr | dpa

Nach einer ersten bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Thüringen sind im Saale-Orla-Kreis alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen abgesagt. Die Absage auf Anordnung des Krisenstabs betreffen beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, Tagungen, geplante Versammlungen von Feuerwehren und Jägervereinigungen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Es gehe darum, die Gefahr der Ansteckung so weit wie möglich zu minimieren, erklärte Landrat Thomas Fügmann (CDU).

Das neuartige Virus war am Montag bei einem 57-Jährigen aus dem Orlatal festgestellt wurde, der sich in den Winterferien mit einer Skigruppe in Italien aufgehalten hatte. Er wird im Klinikum Saalfeld behandelt. Derzeit würden mit Hochdruck die Kontaktpersonen des Mannes gesucht, sie sollen auf eine mögliche Infektion untersucht werden.

Zwei Kontaktpersonen wurden an einem Gymnasium in Pößneck festgestellt und auf das Virus getestet. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Das Gymnasium wurde am Dienstagmorgen vorerst bis zum 6. März geschlossen. Alle Schüler und Lehrkräfte seien angehalten, zuhause zu bleiben. Das Landratsamt will am Nachmittag (15.00) in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand informieren.

In Thüringen gab es bereits zuvor Verdachtsfälle einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2, die sich allerdings als unbegründet herausgestellt hatten. Als Vorsichtsmaßnahme waren auch die Grund- und die Regelschule in Ichtershausen im Ilm-Kreis am Freitag geschlossen worden. Am Montag hatte die Schule aber wie gewohnt wieder geöffnet.