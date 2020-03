Poststraße, Freital

Fernseher löst Brand in Freitaler Mehrfamilienhaus aus

03.03.2020, 12:40 Uhr | dpa

Ein Fernseher hat in einem Mehrfamilienhaus in Freital bei Dresden ein Feuer ausgelöst. Das Gerät sei aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Flammen hätten auf die Wohnung übergriffen - zwei 75 und 85 Jahre alte Frauen sowie ein 75-jähriger Mann mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Drei Wohnungen sind nach dem Brand am Montagnachmittag vorerst nicht bewohnbar.