13 Millionen Euro Beteiligungskapital ausgereicht

03.03.2020, 14:24 Uhr | dpa

Mit rund 13 Millionen Euro hat die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (MBG) im vergangenen Jahr kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. 50 Betriebe hätten vom Beteiligungskapital profitiert, teilte die MBG am Dienstag in Potsdam mit. Das Geschäft sei stabil, sagte ihr Geschäftsführer Miloš Stefanović am Dienstag. 2018 seien 12,2 Millionen Euro an 54 Unternehmen gegangen.

Beteiligungskapital als Eigenkapital erweitere die Finanzierungsspielräume für Betriebe, erläuterte Stefanović. Die durchschnittliche Beteiligungshöhe je Engagement liegt den Angaben nach bei 235 000 Euro. Projekte im vergangenen Jahr waren unter anderem der Aufbau einer Forellenzucht, der Betrieb einer Kaffeerösterei oder auch die Vermietung von Paddle Boards.