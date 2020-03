Mölln

Nach Wohnwagenbrand: Identität der Toten weiter unklar

03.03.2020, 15:30 Uhr | dpa

Die Identität der beiden Toten, die am Montag in Mölln in zwei ausgebrannten Wohnwagen gefunden worden, ist weiterhin unklar. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung stehe noch aus, so dass es noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Herkunft der beiden Personen gebe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage.

Feuerwehrleute hatten die verkohlten Körper bei Nachlöscharbeiten entdeckt. Sie waren zuvor zu einem Brand auf dem Hof eines Autohauses gerufen worden. Mehrere Medien hatten am Montag gemeldet, bei den Toten handele es sich um ein Ehepaar aus Hessen, das dort übernachtet hatte.