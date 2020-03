Volkmarsen

Ermittler rekonstruieren Tatverlauf in Volkmarsen

03.03.2020, 15:33 Uhr | dpa

Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach der Gewalttat von Volkmarsen mit fast 90 Opfern wollen die Ermittler den genauen Tatverlauf nachvollziehen. Man bitte daher weiter um Fotos und Videos, die am Rosenmontag in der nordhessischen Stadt aufgenommen wurden und im Zusammenhang mit den Ereignissen stehen könnten, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Dienstag. Die Ermittlungen gegen den 29 Jahre alten Tatverdächtigen liefen auf Hochtouren. Die Polizei habe eine Sonderkommission eingerichtet.

Ein Auto war am Rosenmontag in Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren. Der Fahrer, ein Deutscher, soll es absichtlich dorthin gesteuert haben. Er sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist unklar. Die Opfer-Zahl lag laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zuletzt bei 89.