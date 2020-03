Dresden

Semperoper Dresden kündigt elf Premieren für Spielzeit an

03.03.2020, 15:39 Uhr | dpa

Die Semperoper Dresden bietet ihrem Publikum in der neuen Spielzeit elf Premieren. Übergreifendes Thema soll vor allem die Orientierung des Menschen in einer Welt voller radikaler Umbrüche sein, teilte die Sächsische Staatsoper am Dienstag mit. Dafür werden unter anderem Puccinis "Turandot", "Wilhelm Tell" von Rossini, die "Weiße Rose" von Udo Zimmermann sowie Monteverdis "L'Orfeo" neu inszeniert. Anfang 2021 wird es wieder komplette Aufführungen von Wagners "Ring des Nibelungen" geben. 2019 verbuchte Intendant Peter Theiler als guten Jahrgang. Mit rund 292 000 Zuschauern erreichte die Oper eine Auslastung von fast 92 Prozent.