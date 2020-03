Dresden

Dittrich neuer Präsident der Kulturstiftung Sachsen

03.03.2020, 17:03 Uhr | dpa

Christoph Dittrich ist neuer Präsident der Kulturstiftung Sachsen. Der Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz wurde am Dienstag in das Amt gewählt. Er tritt die Nachfolge von Ulf Großmann an, der die Funktion seit 2011 innehatte und am 7. Januar dieses Jahres gestorben war.

"Christoph Dittrich engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die Kunst und Kultur im Freistaat. Ich schätze ihn als äußerst vielseitigen Theaterfachmann, der in Sachsen exzellent vernetzt ist und sich mit Einfallsreichtum und Empathie für den Austausch zwischen Kunst und Gesellschaft einsetzt", erklärte die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

"Die Kultur in Sachsen ist ein Resonanzraum, in dem gesellschaftliche und soziale Entwicklungen wiederklingen", betonte Dietrich. Aufgabe der Kulturstiftung sei es, das zu unterstützen und die Programme in allen Sparten zeitgemäß weiterzuentwickeln: "Begeistern und Bewährtes bewahren, Motivieren und Kreatives in Spitze und Breite zu fördern sind die Aufgaben, denen ich mich mit großer Energie widmen möchte."

Die Kulturstiftung Sachsen wurde 1993 gegründet und fördert jährlich rund 650 Projekte im Umfang von fünf Millionen Euro.