Groß-Zimmern

47-Jähriger von Müllwagen erfasst und getötet

03.03.2020, 18:40 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstag in Groß-Zimmern von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unglück im Kreis Darmstadt-Dieburg gegen 10.30 Uhr kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei soll ein Sachverständiger die Umstände des Unfalls prüfen. Der Mann erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.