Konstanz

37-Jähriger installiert Kamera in Konstanzer Solarium

03.03.2020, 18:45 Uhr | dpa

Ein 37-Jähriger hat im Solarium eines Konstanzer Fitnesscenters eine versteckte Kamera platziert, um an intime Aufnahmen zu gelangen. Die Kamera montierte er laut Polizei zusammen mit einem Akku und einem Datenspeicher in einer Plastikflasche. Dann stellte er die Flasche im Solarium auf, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Einer Mitarbeiterin fiel die Vorrichtung aber am Montagvormittag beim Putzen auf. Glück für die Ermittler: Die einzige gespeicherte Filmaufnahme zeigte Mann selbst bei der Kamera-Installation. Mitarbeiter konnten ihn identifizieren. Gegen den Mann wird nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt.