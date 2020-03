Wiesbaden

Kleintransporter und Auto prallen zusammen: Drei Verletzte

03.03.2020, 22:02 Uhr | dpa

Drei Menschen sind beim Zusammenprall eines Kleintransporters mit einem Auto in Wiesbaden verletzt worden. Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Autofahrerin aus dem deformierten Wagen, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Dafür sei es nötig gewesen, das Dach des Autos zu entfernen. Die Unfallstelle auf der Kreisstraße 652 im Osten der Stadt war am späten Abend noch gesperrt. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Unfallursache war erst einmal unklar.