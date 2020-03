Sögel

Bergung des bei Sögel verunglückten Gastanks beginnt

04.03.2020, 03:37 Uhr | dpa

Im Fall des im Emsland verunglückten Schwertransports soll heute mit den Bergungsarbeiten eines Gastanks begonnen werden. Am Vormittag sollen die Kräne an der Unglücksstelle bei Sögel eintreffen. Zunächst muss ein Tieflader von der Unglücksstelle geborgen werden. Ob der mehr als 35 Meter lange und rund 200 Tonnen schwere Gastank auch schon am Mittwoch geborgen werden kann, werde sich erst im Lauf des Tages herausstellen, so eine Sprecherin des Landkreises.

Am 23. Februar musste der Schwertransport von zwei Gastanks von Haselünne nach Dörpen bei Sögel abgebrochen werden, nachdem ein Gastank wegen eines Bedienfehlers von einem Transporttieflader auf einen Acker rutschte. Der Gastank ist für die Speicherung von Kohlendioxid bestimmt und soll von Dörpen per Schiff nach Dänemark gebracht werden.