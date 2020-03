Potsdam

Brandenburg braucht Personal bei Planungsbehörden

04.03.2020, 11:29 Uhr | dpa

In Brandenburg fehlt es nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung an Personal in den Planungsbehörden. Vor allem Ingenieure und Planer würden gebraucht, sagte Ministeriumssprecherin Katharina Burkardt der Deutschen Presse-Agentur. Das betreffe neben der Landesplanungsabteilung und der Abteilung Verkehr im Ministerium auch das Landesamt für Bauen und Verkehr. "Großprojekte sind aber nicht gefährdet." Trotz des allgemeinen Fachkräftemangels seien Ministerium und nachgeordnete Behörden gut aufgestellt.

Wie viele Stellen konkret benötigt werden, konnte Burkardt zunächst nicht sagen. Das werde in den anstehenden Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr mit den zuständigen Behörden und Ministerien diskutiert. Das Infrastrukturministerium habe bereits jetzt im Nachtragshaushalt einige zusätzliche Stellen erhalten.

Vor allem die Planfeststellungs- und Genehmigungsbehörden für Landes- und Bundesfernstraßen sowie für den künftigen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg brauchen laut Burkardt mehr Mitarbeiter. Beim Landesbetrieb Straßenwesen sei in den vergangenen Jahren bereits mehr Personal eingestellt worden. Dennoch spüre auch dieser Bereich den Fachkräftemangel und sei auf Ausbildungsmessen unterwegs, um für den Ausbildungsberuf des Straßenwärters beziehungsweise der Straßenwärterin zu werben.