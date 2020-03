Pirna

Coronavirus in Sachsen: Kontaktpersonen negativ getestet

04.03.2020, 14:34 Uhr | dpa

Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Sachsen sind weitere Kontaktpersonen des 67 Jahre alten Mannes getestet worden. Die Tests seien alle negativ ausgefallen, sagte ein Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Mittwoch. Die Behörden hatten 21 Personen aus dem unmittelbaren Umfeld des Mannes ermittelt und auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Fünf Untersuchungsergebnisse standen noch aus. Der 67-Jährige hatte an einer Busreise nach Italien teilgenommen und befindet sich noch bis zum 16. März in häuslicher Isolation.

Unterdessen warten die Behörden noch auf die Testergebnisse von drei Personen, die ebenfalls aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stammen und sich in einer Dresdner Klinik gemeldet haben.