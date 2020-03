Oranienburg

Nach erster Coronavirus-Infektion keine weiteren Fälle

04.03.2020, 15:58 Uhr | dpa

Dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Brandenburg sind bis Mittwoch zunächst keine weiteren positiven Testergebnisse gefolgt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam gab es bislang 61 Verdachtsfälle, bei neun standen die Ergebnisse noch aus.

Der Erreger Sars-CoV-2 war am Montag bei einem 51-jährigen Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) festgestellt worden. Der Mann war mit seiner Frau sowie einem befreundeten Ehepaar aus Berlin am Freitag aus Südtirol vom Skiurlaub zurückgekehrt. Am Sonntag zeigten sich bei ihm die ersten grippalen Symptome wie Fieber und Husten.

Der infizierte Mann wurde ebenso wie seine Ehefrau zu Hause isoliert. Von den sechs Pflegekräften, mit denen der Infizierte in zwei Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, befanden sich am Mittwoch nur noch drei in Isolation; für die übrigen drei wurde die Isolation aufgehoben.

Das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf wies unterdessen auf seiner Internetseite darauf hin, Schulbesuche mit Husten und Schnupfen zu vermeiden. "Wir müssen zusammen darauf achten, uns nicht anzustecken. Weder mit Corona, noch mit der Grippe", hieß es. Wer erkennbar krank sei, Fieberanzeichen zeige oder beides, werde nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause geschickt. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" online darüber berichtet.