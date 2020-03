Dresden

AfD fordert den Bau neuer Schlachthöfe in Sachsen

04.03.2020, 17:29 Uhr | dpa

Die AfD im Sächsischen Landtag hat den Bau neuer Schlachthöfe im Freistaat gefordert, um das Leid der Tiere bei langen Transporten einzudämmen. Denn derzeit gibt es landesweit nur noch einen größeren Schlachthof für Schweine, Rinder und Schafe in Belgern. "Tiertransporte müssen generell auf maximal fünf Stunden begrenzt werden", erklärte der Abgeordnete Thomas Prantl am Mittwoch. Zur Entlastung gelte es auch die vielen kleinen Haus-Schlachtereien und Fleischer zu unterstützen. Sie müssten endlich vor ausuferndem Bürokratismus und übertriebenen Vorschriften geschützt werden.

"Das Engagement der Staatsregierung für mehr Tierschutz ist dürftig. Seit Jahren propagiert sie die regionale Direktvermarktung unserer heimischen Landwirtschaft, setzt sich aber tatsächlich für mehr Globalisierung ein", monierte Prantl.

Sachsens neuer Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) hatte den Mangel an Schlachthöfen schon zum Jahresanfang kritisiert. "Der nächste Schlachthof liegt in Altenburg in Ostthüringen. Doch auch der soll geschlossen werden. Künftig wird man die Tiere nach Weißenfels oder Hof zum Schlachten fahren müssen. Das ist genau das Gegenteil von regionaler Erzeugung", sagte er im Januar und sprach sich für stärkere regionale Strukturen der Weiterverarbeitung aus.