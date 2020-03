Luxemburg

Juncker: Keine Erinnerung an Gespräch mit Geheimdienstchef

04.03.2020, 18:31 Uhr | dpa

Bei der gerichtlichen Aufarbeitung einer Geheimdienstaffäre in Luxemburg hat sich der frühere Regierungschef des Landes, Jean-Claude Juncker, auf Gedächtnislücken berufen. Als Zeuge vor dem Kriminalgericht in Luxemburg sagte er am Mittwoch, er könne sich nicht mehr an ein Gespräch im Januar 2007 mit dem damaligen Chef des luxemburgischen Geheimdienstes erinnern. Dieser sowie zwei andere Ex-Geheimdienstler sind wegen Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen den Datenschutz angeklagt.

In dem Prozess geht es um eine mutmaßlich illegale Abhöraktion und um die mögliche Unterschlagung einer CD. Die Staatsanwaltschaft legt den Ex-Geheimdienstlern Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht und den Datenschutz zur Last. Die Angeklagten verteidigten sich mit Hinweis auf eine mündliche Genehmigung Junckers.

Ursprung ist eine nach wie vor nicht geklärte Serie von Anschlägen aus den Jahren 1984 und 1985, bei der bis heute unbekannte Bombenleger ("Bommeleeër") eine Reihe von Anschlägen auf staatliche Einrichtungen verübten. Verschwörungstheorien ranken sich unter anderem um eine angebliche Beteiligung von Militärs und Sicherheitsbeamten. Eine Theorie, wonach der luxemburgische Prinz Jean (ein Bruder des jetzigen Großherzogs Henri) am Wirken der "Bommeleeër" beteiligt gewesen sei, wurde von der Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf ein Alibi des Prinzen zurückgewiesen.

Die versuchte Aufklärung der Bombenserie entwickelte sich zu einer Affäre um angeblich politisch unkontrollierte und nicht genehmigte Geheimdienstaktionen. Sie hatte bei ihrem Bekanntwerden Ende 2012 und Anfang 2013 das Großherzogtum schwer erschüttert. Juncker musste nach vorgezogenen Wahlen nach fast 19 Jahren aus dem Amt des Regierungschefs scheiden. Von November 2014 bis November 2019 war er Präsident der EU-Kommission.

Juncker sagte am Mittwoch, er habe damals Sorge gehabt, die Stabilität des luxemburgischen Staates sei durch "die ganzen Gerüchte" ernsthaft gefährdet gewesen. Üblicherweise seien Abhöraktionen von einem dreiköpfigen Richtergremium genehmigt worden. Bei dringlichen Aktionen habe er Genehmigungen erteilt, allerdings stets schriftlich.

Damals als Chef der Eurogruppe habe er sehr viele Termine gehabt und könne sich an das Gespräch mit dem Ex-Chef des Geheimdienstes nicht erinnern: "Ich kann es aber nicht ausschließen." Er sagte: "Ich kann mich nicht konkret daran erinnern, ob ich die Abhöraktion genehmigt habe."

Der Chef des Nachrichtendienstes hatte die Unterredung mit Juncker heimlich aufgenommen, weil er zum damaligen Regierungschef eigenen Angaben zufolge nur begrenztes Vertrauen hatte. "Dass der Chef des Geheimdienstes dem Regierungschef nicht traut und ein Gespräch heimlich aufnimmt, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagte Juncker am Mittwoch. Wegen eines zerstörten Vertrauensverhältnisses habe er den Geheimdienstler dann aus dem Staatsdienst entlassen.