Wismar

Wismars Bürgerschaft entscheidet über Abwahl der Präsidentin

05.03.2020, 02:27 Uhr | dpa

In Wismar entscheidet die Bürgerschaft am heutigen Donnerstag über die Zukunft ihrer Präsidentin Sabine Mönch-Kalina. Die Hochschulprofessorin, die im Mai 2019 erst als Nachrückerin für die Wählervereinigung Für-Wismar-Forum in die Stadtvertretung einzog, war kurz darauf offenkundig mit Stimmen auch der AfD in das Amt gekommen. Die Linke legte nun für die Sondersitzung am Donnerstag zwei Anträge vor.

Darin werden die Abberufung Mönch-Kalinas und die Neuwahl des Bürgerschaftspräsidenten gefordert. SPD und Linke, deren Kandidat seinerzeit unterlegen war, hatten die Wahl des FDP-Landtagsabgeordneten Thomas Kemmerich Anfang Februar zum Thüringer Ministerpräsidenten ebenfalls mit AfD-Stimmen zum Anlass genommen, die Wahl Mönch-Kalinas in Frage zu stellen. In einem Schreiben der Fraktionschefs wurden die Parteien, die Mönch-Kalina offenkundig gemeinsam mit der AfD in das Amt gewählt hatten, zu "konsequentem Handeln" aufgefordert. "Das beinhaltet auch die Korrektur der ersten Bürgerschaftssitzung", hieß es wörtlich.