Kassel

Städtetag berät in Kassel über Verkehrswende und Finanzen

05.03.2020, 02:33 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit Herausforderungen wie der Verkehrswende befassen sich heute die Städte in Hessen. In Kassel kommen dann die Spitzengremien des hessischen Städtetags zusammen. Über die Ergebnisse berichten am heutigen Mittag Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) als Präsident des Städtetages und weitere hessische Bürgermeister. Themen werden auch die Kommunalfinanzen und der Investitionsbedarf bei der Kinderbetreuung sein. Der Städtetag bündelt die Interessen von 74 Städten und Gemeinden in Hessen.