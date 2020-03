Magdeburg

Zeitung: 18 Rechtsextreme mit Waffen in Sachsen-Anhalt

05.03.2020, 05:18 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt dürfen aktuell 18 Rechtsextremisten eine Waffe besitzen. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf Zahlen von Verfassungsschutz und Innenministerium. Demnach dürfen die Personen eine Schusswaffe besitzen, obwohl der Inlandsgeheimdienst sie als Verfassungsfeinde listet. Es handele sich um Jäger und Sportschützen.

Oppositionspolitiker kritisieren dem Blatt zufolge ein zu zögerliches Agieren der Behörden. Das Innenministerium unter Holger Stahlknecht (CDU) habe sich die Entwaffnung der Szene vorgenommen. Insbesondere befürchte das Ressort, "dass Personen, die in Verbindung mit extremistischen oder terroristischen Vereinigungen stehen, in den Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse gelangen", hieß es. Der Verfassungsschutz solle deshalb alle Erkenntnisse über bewaffnete Extremisten an die Waffenbehörden in den Landkreisen übermitteln, um zu warnen, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit bestünden.