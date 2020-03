Lauterbach (Hessen)

Brand in Mehrfamilienhaus: 14 Menschen verletzt

05.03.2020, 05:32 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sind 14 Menschen verletzt worden. Das Feuer sei Mittwochnacht im Keller ausgebrochen und in das Gebäude gezogen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rettete alle Bewohner. Davon wurden den Angaben zufolge zehn verletzt und darüber hinaus vier Feuerwehrleute. Sie wurden alle mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. In dem Haus sind demnach 21 Menschen gemeldet. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar, weshalb die Bewohner zunächst in ein Hotel gebracht wurden.