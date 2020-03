Rosenheim

Wohnungsbrand in Rosenheim: mindestens 30 000 Euro Schaden

05.03.2020, 08:17 Uhr | dpa

Ein Zimmerbrand in Rosenheim hat am frühen Donnerstagmorgen einen Schaden in Höhe von 30 000 Euro angerichtet. Das Feuer sei in einer Wohnung in der Flandernstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand wurde demnach niemand verletzt, die Brandursache war zunächst unklar.