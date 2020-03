Wittlich

Auto fährt Fußgänger an: Verletzungen an Beinen und Hüfte

05.03.2020, 08:41 Uhr | dpa

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Wittlicher Innenstadt (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 23 Jahre alte Fahrerin habe den Mann beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 21-Jährige kam demnach am Mittwochabend mit Verletzungen an den Beinen und der Hüfte in ein Krankenhaus. Das Ausmaß der Verletzungen wurde zunächst nicht bekannt.