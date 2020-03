Aue

Aues Gonther: Funkstille vor Sachsen-Derby wäre "Käse"

05.03.2020, 10:12 Uhr | dpa

Zwischen Abwehrspieler Sören Gonther von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue und seinen ehemaligen Kollegen von Dynamo Dresden herrscht in der Woche vor dem Sachsen-Derby keine Funkstille. "Ich halte von so einem Käse, vorab nicht zu sprechen, gar nichts", sagte Gonther dem "Kicker" am Donnerstag. Der Innenverteidiger war vor der Saison von Dresden nach Aue gewechselt. "Ich habe auch im Hinspiel beim Einlaufen mit jedem noch geflachst. Deshalb kann ich trotzdem meine Leistung bringen, wenn der Schiedsrichter anpfeift". Es sei ein Alibi, wenn man sage, dass man vor so einem Spiel nicht mit seinen Freunden reden könne.

Er sei unter anderem sehr gut mit Dresdens Kapitän Florian Ballas und Niklas Kreuzer befreundet. "Ich schreibe auch mit Betreuer Matthias Börner in diesen Tagen noch ein paar flapsige Nachrichten hin und her", sagte der 33-Jährige vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Gonther erwartet kein Offensiv-Festival im Derby: "Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Beide werden erst einmal versuchen, gut zu stehen." Schlusslicht Dresden hat im Derby die große Chance, erstmals seit November die Rote Laterne abzugeben. Trotzdem sieht Gonther das Spiel nicht als letzte Chance für Dynamo. Er sei überzeugt, dass die Mannschaft auch nach dem Sonntag das Wunder noch schaffen könne. Das Derby wolle er unbedingt gewinnen.