Neu Darchau

Weg frei für Elbbrücke in Neu Darchau

05.03.2020, 10:17 Uhr | dpa

Lüneburg (dpa) - Der Landkreis Lüneburg hat eine Klage gegen das Land Niedersachsen fallengelassen und damit den Weg freigemacht für den Bau einer Elbbrücke zwischen Darchau und Neu Darchau. "Gemeinsam können wir das Projekt nun weiter voranbringen", sagte Landrat Jens Böther (CDU) am Donnerstag, nachdem der Kreisausschuss dies einstimmig beschlossen habe. Niedersachsen will die Planung der Brücke mit 700 000 Euro unterstützen, hatte es Ende Januar aber zur Voraussetzung gemacht, dass der Landkreis die Klage zurückzieht. Das Land habe auch in Aussicht gestellt, bis zu 75 Prozent der Kosten für den Brückenbau zu übernehmen, sagte ein Ministeriumssprecher damals.

Hintergrund der Klage, die noch unter dem früheren Landrat Manfred Nahrstedt (SPD) angestrengt worden war, waren Bedingungen, die das Wirtschaftsministerium an die finanzielle Förderung geknüpft hatte. Früheren Angaben des Landkreises zufolge müssen für das Planfeststellungsverfahren unter anderem der Baugrund, Strömungsverhältnisse und Naturschutzbelange berücksichtigt werden.

Derzeit verbindet eine Elbfähre Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit Darchau in der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Die Fähre musste zum Beispiel bei niedrigen Wasserständen in der Vergangenheit allerdings schon für eine längere Zeit aussetzen. Größere Umwege über die Brücken bei Dömitz und Lauenburg sind dann die Folge für die Anwohner. Deshalb wird seit Jahren über eine Brücke bei Neu Darchau diskutiert.