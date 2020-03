Husum

Drogenfahnder durchsuchen Ladengeschäft in Husum

05.03.2020, 16:31 Uhr | dpa

Drogenfahnder haben in Husum am Mittwoch ein Ladengeschäft durchsucht. Dort soll ein junges Pärchen als seriöses Geschäft und Internethandel getarnt Drogen verkauft haben. Bei einer Durchsuchung der Geschäfts- und Privaträume seien am Mittwoch entsprechende Beweismittel gefunden worden, teilte die Polizeidirektion Flensburg am Donnerstag mit. Die Ermittlungen gegen die 26-jährige Frau und den 32-jährigen Mann dauern an.