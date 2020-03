Elmenhorst-Lichtenhagen

Lkw stürzt bei Rostock in Straßengraben

05.03.2020, 18:54 Uhr | dpa

Ein Mann ist am Mittwoch zwischen Lichtenhagen-Dorf und Elmenhorst (Landkreis Rostock) mit seinem Lkw von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Bei dem mit Stahl beladenden Lastwagen sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die möglicherweise ins Erdreich sickern könnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Aufgrund der komplizierten Bergungsarbeiten sei die Straße gesperrt worden. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Ursache und Schaden des Unfalls sowie weitere Details sind noch unklar. Die Bergungsarbeiten dauerten an.