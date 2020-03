Neubrandenburg

18-Jährige wird in Neubrandenburg in ihrer Wohnung gefesselt

05.03.2020, 18:54 Uhr | dpa

Eine 18-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in ihrer Wohnung in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Mann gefesselt worden. Der Täter ist anschließend geflohen. Die Frau konnte sich befreien und den Notruf wählen, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Großfahndung konnten Beamten einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Frau blieb unverletzt. Ursache sowie weitere Details waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.