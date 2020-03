Brensbach

Zwei Autofahrer bei Kollision schwer verletzt

05.03.2020, 20:52 Uhr | dpa

Auf regennasser Straße sind im Odenwaldkreis zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrer im Alter von 34 und 44 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der 34-Jährige hatte nahe Brensbach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.