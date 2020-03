Hameln

Mädchen kurz vor Unterrichtsschluss verschwunden

06.03.2020, 05:57 Uhr | dpa

Ein Mädchen ist in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) aus einer Schule verschwunden. Die Neunjährige sei am Donnerstagnachmittag kurz vor Unterrichtsende auf die Toilette gegangen und von dort nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Schulranzen und persönliche Gegenstände blieben demnach in der Schule zurück. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass das Kind von selbst die Schule verlassen hatte. Eine Suche im Umkreis der Schule blieb den Angaben bis zum späten Abend zufolge erfolglos.