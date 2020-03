Saarbrücken

Hochwassergefahr in Saarbrücken

06.03.2020, 06:33 Uhr | dpa

In Saarbrücken hat ein Anstieg des Saar-Pegels für Verkehrsprobleme gesorgt. Ausgelöst durch starken Regen in der Region sei die Saar am Donnerstagabend etwa einen Meter über den Normalpegel gestiegen, teilte die Polizei mit. Die am Fluss entlang laufende Autobahn A620 sei deshalb von einer Überschwemmung bedroht gewesen.

Die Polizei richtete eine Hochwasserumfahrung ein. Dafür wurden den Angaben zufolge die Halter von etwa 130 Fahrzeugen aufgefordert, diese zu entfernen, damit über die Umfahrung der Autobahnverkehr fließen kann. In der Nacht zum Freitag sahen die Behörden von einer Sperrung der A620 ab. Das Halteverbot auf der Umfahrung blieb jedoch bestehen. Im Laufe des Freitagvormittags wird nach Angaben der Polizei erneut über eine mögliche Sperrung entschieden.