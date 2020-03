Offenbach am Main

Räuber erpresst Kassiererin einer Tankstelle mit Klappmesser

06.03.2020, 08:05 Uhr | dpa

Ein maskierter Täter hat in Offenbach eine Tankstelle überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Er habe die 21 Jahre alte Kassiererin mit einem Klappmesser erpresst, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Nach der Tat am späten Donnerstagabend sei der Räuber geflüchtet und die Fahndung sei eingeleitet worden. Verletzt wurde niemand.