Nortorf

Schule geschlossen: Kind hatte Kontakt zu Corona-Patient

06.03.2020, 09:47 Uhr | dpa

Eine Schule in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bleibt am Freitag wegen Coronavirus-Verdachts geschlossen. Ein Kind habe am Wochenende Kontakt zu einer mittlerweile positiv auf Corona getesteten Person gehabt, sagte eine Sprecherin des Kreises am Freitagmorgen. Das Kind sei in häuslicher Quarantäne und habe bisher keine Symptome. Es wurde ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Tages vorliegen, dann wird das weitere Vorgehen beschlossen, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Es handelt sich um die Schule an den Eichen - ein Förderzentrum. Laut "Schleswig-Holsteiner Landeszeitung" wird die Schule von 100 Kindern besucht.