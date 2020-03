Bestensee

Netzhoppers vor Playoff: "Jedes Spiel jetzt ein Endspiel"

06.03.2020, 10:02 Uhr | dpa

Die Netzhoppers Bestensee wollen in den verbleibenden drei Spielen in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga die Teilnahme an den Playoffs sichern. "Jedes Spiel ist jetzt für uns ein Endspiel", weist Manager Arvid Kinder auf die Bedeutung des Restprogramms hin. Der erste Gegner ist gleich der schwerste: Am Sonntag (16.00 Uhr/sporttotal.tv) gastiert mit dem Tabellenvierten Alpenvolleys Haching einer der Meisterschaftskandidaten in Bestensee.

Für Mirko Culic ist die Partie zugleich der Beginn einer Abschiedstournee. Seit 2008 ist er Trainer bei den Netzhoppers. Nach Saisonende wird der 57-jährige Serbe auf eigenen Wunsch ins Management des Vereins wechseln. Diese überraschende Entscheidung gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Gegen Haching sehen sich die Netzhoppers nicht chancenlos. "Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir immer für eine Überraschung gut sind" sagt Kinder. Die noch nötigen Punkte zur Teilnahme an den Playoffs werden sich die Brandenburger aber wohl eher in den folgenden Begegnungen beim TV Rottenburg sowie daheim gegen die Volleys Herrsching holen müssen.

Derzeit haben die Netzhoppers als Tabellenachter vier Punkte Vorsprung vor den Rottenburgern, die als Neunter den ersten Nicht-Playoff-Platz belegen. Ein wenig schielen die Netzhoppers sogar in höhere Tabellenregionen. "Bei uns hat keiner etwas dagegen, wenn wir noch ein oder sogar zwei Plätze weiter vorrücken", sagt Kinder. Zu Platz sechs beträgt die Distanz derzeit auch nur zwei Punkte.