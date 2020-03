Gera

Zoff um Parklücke endet für 30-Jährigen im Krankenhaus

06.03.2020, 11:46 Uhr | dpa

Ein Streit um eine Parklücke ist im Stadtzentrum von Gera eskaliert. Auf die "heiß begehrte Parklücke" hatten es am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer abgesehen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Als ein 30-Jähriger mit seinem Wagen den Kürzeren ziehen musste, wollte er den Fahrer (39) des anderen Wagens zur Rede stellen. Doch der habe ihm kurzerhand ins Gesicht geschlagen. "Der 30-Jährige musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden und der andere Mann erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung", erklärte eine Polizeisprecherin.