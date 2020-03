Hildesheim

Mobile Teams nehmen Abstriche bei Coronavirus-Verdacht

06.03.2020, 13:52 Uhr | dpa

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind in Niedersachsen an diesem Wochenende mobile Einsatzteams unterwegs. Sie nehmen Abstriche von Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren. "In einigen Regionen gibt es Überlegungen, die mobilen Einsätze weiterzuführen, wenn es nicht gelingt, feste Räumlichkeiten zu bekommen", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, am Freitag.

Das Land will in allen 37 Landkreisen und 8 kreisfreien Städten regionale Testzentren bei Kliniken oder Gesundheitsämtern einrichten. Dies verzögert sich laut KVN allerdings mancherorts, etwa aufgrund von Mietverträgen, der Einrichtung der Telefonanlagen oder der Suche von Reinigungskräften.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass in der nächsten Woche alle regionalen Testzentren "am Start sind", wie eine Sprecherin sagte. Ein großes Problem sei nach wie vor der Mangel an Schutzkleidung. Wer glaubt, sich infiziert zu haben, sollte auf jeden Fall vorab seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, um abzuklären, ob er als Verdachtsfall gilt. Einige Landkreise haben auch Hotlines eingerichtet.