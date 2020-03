Neustadt an der Weinstraße

Wegen Coronavirus: PWV sagt Mitgliederversammlung ab

06.03.2020, 15:31 Uhr | dpa

Als Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus hat der Pfälzerwald-Verein (PWV) seine für den 14. März in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) geplante Mitgliederversammlung abgesagt. "In Anbetracht der Empfehlungen der Gesundheitsbehörde des Landkreises Bad Dürkheim sehen die Verantwortlichen einige Risikofaktoren erfüllt", teilte PWV-Hauptvorsitzender Martin Brandl am Freitag mit.

Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Bei der Mitgliederversammlung sollte eigentlich der Streit um einen möglichen Austritt des Vereins aus dem Deutschen Wanderverband entschieden werden.

Der 1902 gegründete Verein unterhält rund 100 Hütten und umfasst etwa 200 Ortsgruppen - auch in Rheinhessen und im Saarland. Der PWV mit Hauptgeschäftsstelle in Neustadt/Weinstraße hat 25 000 Mitglieder.