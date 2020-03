Magdeburg

Schleuse Magdeburg-Rothensee für zwei Monate dicht

06.03.2020, 16:31 Uhr | dpa

Magdeburg (dap/sa) - Die Schleuse Magdeburg-Rothensee wird am Montag (9. März) für zwei Monate gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen an einem der Schleusentore, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg am Freitag mitteilte. Um einen Schaden beheben zu können, muss die Schleuse vollständig trocken gelegt werden. Danach werden die rund 110 Tonnen schweren Torflügel mit Pressen angehoben. Die Zeit der Bauarbeiten solle auch dazu genutzt werden, den Korrosionsschutz der Schleuse zu erneuern, um sie langfristig in betriebssicherem Zustand zu erhalten und unplanmäßige Ausfälle zu vermeiden.

Für die Sperre sei bewusst die Jahreszeit gewählt worden, in der die Elbe erfahrungsgemäß genügend Wasser führe. Dadurch habe die Schifffahrt die Möglichkeit, über die Schleusen Hohenwarthe und Niegripp auszuweichen. Sollte der Wasserstand der Elbe nicht ausreichend sein, können Schiffe bei zu viel Tiefgang im Unteren Vorhafen der Schleuse Hohenwarthe teilweise entladen werden. Der Bund investiert rund eine Million Euro in die Maßnahme.