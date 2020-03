Magdeburg

Staatsschutz ermittelt wegen Bedrohung gegen Poggenburg

06.03.2020, 16:51 Uhr | dpa

Der Staatsschutz ermittelt im Fall einer Bedrohung gegen den ehemaligen AfD-Politiker André Poggenburg. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Weitere Details wurden mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht genannt. Poggenburg hatte eigenen Angaben zufolge eine Patrone und eine Karte mit einem Anarchie-Zeichen in seinem Briefkasten gefunden. Bei dem Zeichen handle es sich um ein großes "A" in einem Kreis. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Magdeburger Volksstimme" berichtet.